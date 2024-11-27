الترجي الرياضي يعلن اصابة مدافعه الدولي ياسين مرياح بتمزق في الرباط الصليبي

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اعلن الترجي الرياضي اليوم الاربعاء ان مدافعه الدولي ياسين مرياح تعرض لاصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال المباراة امام دجوليبا المالي امس الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

وقال الترجي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "اثر إصابته في مباراة دجوليبا المالي يوم أمس وقيامه بالفحوصات الطبية اللازمة، تأكدت إصابة مدافعنا ياسين مرياح بتمزق في الرباط الصليبي تتطلب اجراء تدخل جراحي في الأيام القادمة".

وغادر ياسين مرياح المباراة في الدقيقة 70 بعد الاصابة ليترك مكانه لزميله ايمن بن محمد.

وكانت المباراة انتهت بفوز الترجي الرياضي برباعية نظيفة.