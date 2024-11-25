بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية لمواد التزييت المزمع تنفيذه الأربعاء المقبل

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قرر الطرف النقابي بالشركة التونسية التونسية لمواد التزييت المنتصبة بمعتمدية جرزونة والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد اليوم الاثنين، بمقر ولاية بنزرت، إلغاء إضراب أعوان الشركة المزمع تنفيذه الأربعاء المقبل.



وتعهدت إدارة الشركة، خلال الاجتماع، بالانفتاح على أي طلب جلسة عمل او لقاء يخص الاعوان ومشاغلهم باعتبار أن الحق النقابي مكفول بالمؤسسة.





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وبشأن تطبيق الاتفاقيات السابقة، أشار الطرف الإداري بخصوص يوم العلم الى مراجعة التوزيع بتنفيل المتفوقين، أما بخصوص سد الشغورات أكّد الطرف الإداري أن ذلك يتم بناء على طلب الرؤساء المباشرين متى توفرت الشروط والمؤهلات في الاعوان المعنيين.



أما في ما يتعلق بنقطة الصحة والسلامة المهنية، تم الاتفاق على مراسلة الإدارة حول الاخلالات المسجلة في علاقة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض، كما سيتم النظر فيها صلب اللجنة المت

عهدة بها بالمؤسسة والتي تجتمع دوريا وكلما اقتضت الضرورة لذلك تبعا لمقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة.

كما اتفق الطرفان الإداري والنقابي بشأن النقطة المتعلقة بتحيين جدول استرجاع مصاريف التأمين الجماعي واعتماد الزياردات الأخيرة على رفض مقترح شركة التأمين المتعاقدة مع المؤسسة، والاتفاق على تطبيق مقتضيات محضر جلسة يوم 13 جانفي 2024 بين الطرفين الإداري والنقابي، وتطبيق ما ورد في النقطة الثانية بمحضر جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 10 أكتوبر 2024، وتعهد الإدارة بالنظر في العقوبات المسندة للاعوان حالة بحالة في أجل اقصاه شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن الجلسة أدارها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني بمساعدة رئيسة مصلحة المصالحة بقسم لتفقدية الشغل ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب، وحضرتها معتمدة مركز الولاية فاتن بشاتنية وإدارة الشركة التونسية لمواد التزييت، والطرف النقابي الأساسي والتنفيذي التابع للاتحاد الجهوي للشغل والجامعة العامة للنفط.