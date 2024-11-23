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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 18:28 قراءة: 1 د, 1 ث
      
سجلت مصالح الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال 24 ساعة المنقضية. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية زغوان// الزريبة 1 / سد وادي الكبير 4 / عين عسكر 1 / زغوان 1 / مقرن 1 / بئر مشارقة 1 /

...

//ولاية نابل// حمّام الغزاز 2 / تاكلسة 1 / دار علوش 1 / منزل بوزلفة 1 / الهوارية 1 / قليبية 1 / نابل 1 / الحمامات 1 /

//ولاية بنزرت// ماطر 2 / غزالة 3 / العزيب 4 / سجنان 4 / رأس الجبل 1 / أوتيك 2 /بنزرت المدينة 1 / غار الملح 3 / جومين 6 / سيدي أحمد 1 / رفراف 2 / ماتلين 4 /

//ولاية منوبة// برج العامري 3 / المرناقية 1 / طبربة 2 / منوبة 3 / الجديدة 1 / السعيدة 1 /

//ولاية تونس// تونس قرطاج 1 / حلق الوادي 1 / الشرقية 1 / المنوبية 1 /

//ولاية بن عروس// المروج 1 / حمام الشط 2 /

//ولاية باجة// تيبار 7 / سد كسّاب 4 / سد سيدي سالم 2 / باجة المحطّة 5 / نفزة 9 / عمدون 6 / باجة الجنوبية 1 /

//ولاية جندوبة// طبرقة 8 / محطّة بلطة بوعوان 3 / عين دراهم 20 /


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