بالشراكة مع مؤسسة "أورونج" تونس.. انطلاق فعاليات تظاهرة "هاكتون قفصة الخضراء 2024" بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

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انتظمت، اليوم السبت، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة، فعاليات هاكتون "قفصة الخضراء 2024"، وذلك ببادرة من برنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس، وبالشراكة مع مؤسسة "أورونج" تونس، وفرع نادي جمعية التونسية الشبان والعلم بالجهة وذلك بتمويل من الحكومة الكندية.





وأفادت رئيسة فريق ببرنامج الامم المتحدة الانمائي، نادية ڨوتة، في تصريح لوكالة "وات"، بأن الهاكتون يتضمن ورشات بمشاركة فرق من طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة، بهدف اقتراح افكار مشاريع، وإيجاد حلول للمشاكل التنموية بالمنطقة، وخاصة المتعلقة بالمشاكل البيئية، والتركيز على هدف التنمية المستدامة رقم 13 والمتعلق بالتغيرات المناخية ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر.



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وأضافت أن هذه التظاهرة ستتواصل إلى غاية يوم غد الاحد وسيتم في ختامها إختيار افضل فكرة مشروع من قبل الطلبة المشاركين، مع إمكانية الاحاطة بها وتمويلها.



من جانبه، اعتبر عادل الزاوي ممثل عن فرع نادي جمعية الشبان والعلم بقفصة أن هذه التظاهرة مهمة وتعتبر فرصة لاكتشاف إبداعات الطلبة في إيجاد أفكار مشاريع وحلول لمشاكل التنمية المستدامة والبيئية، في ظلّ التغيّرات المناخية والاحتباس الحراري وتشجعيها.

وأضاف أن هذا الهاكتون ليس الاول من نوعه في هذه المؤسسة الجامعية، بل سبقته تظاهرات مشابهة شملت مجالات الروبوتيك.

ويهدف برنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس إلى تنمية معارف الطلبة في مجال ريادة الأعمال، وتدريبهم على استعمال الوسائل الرقمية لتطوير مهاراتهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها واقع التغيرات المناخية.