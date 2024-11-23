تونس تشارك في الدورة الرابعة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بالسعودية

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شاركت تونس مؤخراً في أشغال الدورة الرابعة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 15 دولة وممثلي منظمات دولية منضوية تحت لواء المجلس.



مثل تونس في هذه الدورة هيكل حشلاف، المكلّف بتسيير ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتناول الاجتماع استعراض الأنشطة المنجزة خلال سنة 2024 ومناقشة الخطط المستقبلية لعام 2025.





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كما شهدت الجلسة المصادقة على توصيات المائدة المستديرة للجنة التسويق والترويج، والتي كانت قد عقدت في تونس على هامش الصالون الدولي للتكنولوجيا والاستثمار الفلاحي نهاية أكتوبر 2024.



أبرز التوصيات والمخرجات:



توحيد المواصفات والمقاييس الدولية للتمور.

إدراج المجلس الدولي للتمور ضمن الدستور الغذائي "الكودكس".

تشكيل لجنتين فرعيتين، واحدة استشارية لتعزيز القطاع الخاص، وأخرى للإعلام والتواصل الاجتماعي.

وضع وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية لمنتجات التمور داخلياً وخارجياً.





دعوة تونسية لتصنيع أخضر:

دعت تونس، عبر ممثلها هيكل حشلاف، إلى التركيز على إدراج البصمة الكربونية للتمور والاعتماد على ممارسات التصنيع الأخضر للحد من الانبعاثات الكربونية على طول سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التصدير. كما أكدت على ضرورة تعزيز الجهود البيئية لدعم قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية وتلبية متطلبات الأسواق العالمية.



ارتفاع عائدات التمور التونسية:

بلغت عائدات تصدير التمور التونسية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أوت 2024 حوالي 874 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة السابقة. كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 18.1% لتصل إلى 140.5 مليون طن.



هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة التمور التونسية في الأسواق الدولية، وتحقيق التميز عبر جودة المنتج وتبني معايير الاستدامة.