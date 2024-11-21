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باجة: انتشال جثة كهل من وادي مجردة على مستوى منطقة اولاد رياح بمجاز الباب

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انتشلت فرقة الإنقاذ للحماية المدنية بمجاز الباب من ولاية باجة، بعد ظهر اليوم الخميس، جثة كهل في الخمسين من عمره، وذلك إثر التفطّن لها بمنطقة عبور وادي مجردة على مستوى منطقة اولاد رياح بمجاز الباب.

وأوضح مصدر مسؤول من الحماية المدنية بباجة، لوكالة "وات"، أن مواطنين أعلموا الحرس الوطني بوجود جثة فوق سطح الماء ليتم توجيه شاحنة محملة بمعدات مخصّصة للتعامل مع هذه الحوادث وانتشالها.
وأبرز أنه لم يتم بعد تحديد هوية الهالك أو مكان اقامته، حيث لم يكن يحمل أية وثائق ثبوتية، كما لم يتم بعد تحديد الوقت الذى استغرقته الجثة فى الماء.
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