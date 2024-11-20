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المنستير: حجز 1495 كغ من اللحوم الحمراء بمسلخين عشوائيين في الوردانين

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Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 16:37 قراءة: 0 د, 46 ث
      
حجز أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمنستير بالتعاون مع بياطرة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير وأعوان الأمن الوطني 1495 كغ من اللحوم الحمراء في مذبحين عشوائيين بمعتمدية الوردانين من ولاية المنستير، وفق ما أفادت به، اليوم الأربعاء، المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمنستير سنية العيادي.

وأوضحت عيادي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ عملية الحجز أُنجزت أمس الثلاثاء على إثر مداهمة مسلخين عشوائيين بمعتمدية الوردانين بإذن من النيابة العمومي، لتبين أنّه يتم ذبح الأبقار والأغنام داخلهما في ظروف غير صحية وخارج الإطار القانوني.

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وأشارت العيادي إلى أنّه في حال ثبوت صلاحية استهلاك هذا المحجوز ستتم إعادة ضخه في المسالك القانونية، وفي حال أصدرت المصالح البيطرية بالجهة شهادة في عدم صلاحية هذه اللحوم سيقع استصدار إذن قضائي لإتلافها.
وأبرزت أنّ تنفيذ العملية جاء على إثر تلقي والي المنستير إشعارا بوجود مسلخين عشوائيين بمعتمدية الوردانين، وقد أسفرت عن تسجيل مخالفتين من أجل ممارسة نشاط بدون الحصول على المصادقة لممارسة النشاط.


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