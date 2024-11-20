الكاف: تراجع نسق إنجاز موسم البذر بسبب انحباس الأمطار في الفترة الأخيرة

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يشهد موسم البذر للزراعات الكبرى بولاية الكاف تراجعا نسبيا بسبب انحباس الأمطار في الفترة الأخيرة، والذي أثّر على نسق إنجاز مختلف المساحات المبرمجة، وفق ما أكده، اليوم الاربعاء، المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، عبد الكريم الحيدري، في تصريح لصحفي "وات".

وقال الحيدري، في هذا السياق، أنّ موسم البذر للحبوب تقدّم بنسبة تقدر بحوالي 25 بالمائة، أي ما يعادل 50 الف هكتار من المساحات المبرمجة مقابل 60 بالمائة للأعلاف، مبرزا أن نسبة التزود بالبذور الممتازة تحسنت هذه السنة لتصل إلى حدود 43 بالمائة الى حد الآن مقابل 60 بالمائة للبذور العادية.

وأشار إلى تخوف الفلاحين من انحباس الأمطار وعزوفهم في الوقت الراهن عن بذر المساحات التي برمجوها هذه السنة في انتظار تحسن العوامل المناخية الملائمة للبذر، على حد تعبيره.

يذكر ولاية الكاف برمجت هذه السنة حوالي 200 الف هكتار من الحبوب منها 5000 هكتار حبوب مروية مقابل حوالي 30 الف هك من الأعلاف وثلاثة آلاف هك من البقوليات بمختلف اصنافها.