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الكاف : عروض أفلام للأطفال في المناطق الحدودية تعزيزا للامركزية الثقافية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 17:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تختتم يوم غد بالكاف فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة "أيام سينما الفرح: أفلام للأطفال في المناطق الحدودية" التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية من 18 إلى 21 نوفمبر 2024 .

وياتي تنظيم هذه الأيام السينمائية تنفيذا لاستراتيجية وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى دعم اللامركزية الثقافية ومزيد الإحاطة بأبناء المناطق الحدودية وتعزيز حقهم في الاستفادة من المادة الثقافية.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة عروضا لأفلام موجهة للأطفال بالإضافة إلى ورشات متنوعة مستوحاة من مضمون الأفلام المعروضة وذلك بإشراف منشطين ثقافيين مختصين.
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وتم تقديم العروض في عدد من المدارس الابتدائية بمعتمديتي ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان، ومن المنتظر أن تشمل بقية مدارس الولاية في دورات لاحقة بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين.


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