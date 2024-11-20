تطاوين: الغاء اضراب الشركة الوطنية للتموين بعد التزام الادارة بالاستجابة الى مطالب الاعوان

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الغي اليوم الاربعاء، الاضراب الذي كان دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اعوان الشركة الوطنية للتموين SNC، وذلك على اثر اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح، امس الثلاثاء بمقر الولاية وباشراف والي الجهة امير القابسي، للنظر في الوضع المهني لعملة الشركة الذين قدموا في وقت سابق عدة مطالب تم التعهد بتنفيذها.

وتتمثل المطالب التى تم الاتفاق بشانها، والغي بموجبها اضراب اليوم، صرف الزيادة العامة في الاجور خلال اجرة شهر نوفمبر الجاري وصرف المفعول الرجعي لنصف هذه الزيادة نهاية شهر ديسمبر القادم والنصف الثاني مع نهاية شهر جانفي 2025.

كما تعهدت ادارة الشركة بصرف المنح المتفق عليها لجميع العملة ضمن اجرة شهر افريل 2025، وتمتيع جميع الاعوان ببطاقات الخلاص شهريا والاشهر السابقة قبل نهاية العام الجاري، كما التزم الطرف الاداري بتمتيع الاعوان بحقهم في الرخص السنوية بناء على مطلب كتابي من العامل في الغرض.

يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، دعا في برقية اضراب بتاريخ 7 نوفمبر الجاري منظوريه بالشركة الوطنية للتموين، الى الاضراب عن العمل يوم 20 نوفمبر.