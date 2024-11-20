متوسط أسعار بيع دجاج اللحم على مستوى المربين تراجع بـ 4ر1 بالمائة مصحوبا بتقلص الاستهلاك خلال أكتوبر2024

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انخفض متوسط سعر كيلوغرام دجاج اللحم، خلال اكتوبر 2024، وبالمقارنة مع شهر سبتمبر 2024، بنسبة 4ر1 بالمائة ليصل الى 886ر6 دنانير للكلغ في حين تقلص متوسط السعر الشهري لبيض الاستهلاك خلال نفس الفترة بنسبة 1ر14 بالمائة ليصل الى 285ر0 للوحدة.



واستعرض المرصد الوطني للفلاحة، هذه المعطيات ضمن بلاغ أصدره، الأربعاء، حول قطاع دجاج اللحم وبيض الاستهلاك. علما وان الأسعار تخص الانتاج فقط على مستوى المربين ولا تشمل اسعار التفصيل لدى الباعة التى ضبطتها وزارة التجارة عند مستوى 5ر8 دنانير للكيلوغرام بالنسبة لدجاج اللحم.





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وبين المرصد ان أسعار دجاج اللحم،عند الانتاج شهدت تذبذبا، خلال شهر أكتوبر 2024، وتراوحت الأسعار تقربيا بين 4ر6 دنانير و4ر7 دنانير للكلغ في حين ارتفع متوسط السعر الشهري، من 7ر5 دنانير تقريبا خلال اكتوبر 2023 الى زهاء 8ر6 دنانير خلال أكتوبر 2024.



وأشار الى ان متوسط السعر عند الإنتاج قارب 9ر6 دنانير تقريبا بالوسط، ويعد أعلى بنسبة 7ر0 بالمائة عن أسعار التداول بالشمال وبنسبة 1ر0 بالمائة عن أسعار البيع بالجنوب.



وانخفضت الكلفة، خلال شهر اكتوبر 2024، بنسبة 5ر4 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، لتصل الى 2ر4 دينارات للكلغ مقابل 4ر4 دينارات للكلغ خلال أكتوبر 2023، واستقرت كلفة الإنتاج مقارنة بشهر سبتمبر 2024.



وعرفت اسعار بيض الاستهلاك، خلال اكتوبر 2024، منحى تصاعديا مسجلة نسبة تغيير قاربت 8ر5 بالمائة، وصاحب ذلك تراجع متوسط السعر الشهري بنسبة 4ر14 بالمائة، وتم تسجيل زيادة بنسبة 4ر2 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2024.



وسجلت اعلى اسعار تداول بيض الاستهلاك بالشمال ليبلغ سعر الوحدة 287ر0 دينار متجاوزا أسعار الجنوب بنسبة 2ر1 بالمائة والوسط بنسبة 7ر0 بالمائة.



وشهدت كلفة انتاج البيض تراجعا بنسبة 9ر10 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، لتصل الى 230ر0 دينار/ الوحدة ، خلال اكتوبر 2024، مقابل 258ر0 دينار / وحدة تقريبا، خلال شهر اكتوبر المنقضي، في حين لم يسجل اي تغيير لكلفة الانتاج مقارنة بشهر سبتمبر 2024



