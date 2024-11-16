زغوان: الشركة الأهلية "سيرستي" بأم الأبواب تشرع في غراسة 70 هكتارا من الأشجار الغابية والنباتات العطرية (رئيس مجلس الإدارة)

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شرعت الشركة الأهلية المحلية لتثمين المنتوجات الغابية "سيرستي" بأم الأبواب من ولاية زغوان، في تشجير 70 هكتارا من الغراسات الغابية والعطرية منها حوالي 30 هكتارا من أشجار الخروب ضمن قطعة الأرض المخصّصة لنشاط الشركة والتي تبلغ مساحتها الجملية حوالي 4200 هكتار.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، صلاح العرفاوي، لـوكالة "وات"، أن هذه العملية تأتي في إطار حرص المساهمين على تطوير مساحات الإنتاج وتنويعه، واستصلاح المساحات التي تم إتلاف غراساتها بمفعول الحرائق في السنوات الماضية، إلى جانب السعي إلى توسيع مصادر نشاط الشركة.

وأضاف أن إدارة الغابات تتولى تباعا تزويد الشركة بالشتلات الضرورية، وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حاليا حوالي 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الشركة توفر أثناء مواسم الجني ما يقارب 150 موطن شغل لأهالي المنطقة ومتساكني المناطق المجاورة.



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وكشف، من جهة أخرى، أن الشركة في أمسّ الحاجة إلى تمويل بقيمة 800 ألف دينار لتركيز وحدة تقطير المنتوجات الغابية وأخرى لتثمين فواضل الإنتاج الغابي من الإكليل والذرو وتحويلها إلى سماد عضوي، مشدّدا، في هذا الإطار، على ضرورة رفع سقف تمويل الشركات الأهلية ذات المردودية إلى ما فوق 300 ألف.