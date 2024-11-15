وزارة الّتجارة تحدد أسعار بيع فيتورة الصّوجا المنتجة محليّا بـ 1500 دينار الطّن بداية من يوم 15 نوفمبر 2024

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حددت وزارة الّتجارة وتنمية الصّادرات أسعار بيع فيتورة الصّوجا المنتجة محليّا بـ 1500 دينار للطّن، وذلك بداية من يوم 15 نوفمبر 2024.



وكانت الوزارة قد خفضت في هذه الأسعار في مستوياتها للمرّة الرّابعة خلال هذه السّنة وذلك تباعا من 1780 دينار للطّن إلى 1500 دينار الطّن.





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ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار تعديل أسعار السّوق وحرصا على إنسيابيّة عمليّة التّزويد ومواصلة لمزيد التّحكم في كلفة الأعلاف، بهدف دعم المقدرة الشرائيّة للمنتج والمستهلك.



ودعت الوزارة، في هذا الصدد، موزّعي المواد الأوليّة المستعملة في صناعة الأعلاف ومصنّعي الأعلاف إلى ملائمة هذا التّخفيض مع أسعار البيع، بما يساهم في مزيد التّحكم في أسعار الأعلاف وكلفة الإنتاج الحيواني في قطاعات الدّواجن والألبان واللّحوم الحمراء.