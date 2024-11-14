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نابل: إصدار بطاقة ايداع في شخص الممثل القانوني لبلدية نابل على معنى الفصل 96

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 15:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، انيس المؤدب، اليوم الخميس، بأن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني أصدر، أمس الأربعاء، بطاقة ايداع في حقّ الممثل القانوني لبلدية نابل على معنى الفصل 96، وذلك في قضية تتعلق بإسناد رخصة لمدرسة خاصة.

وأوضح المؤدب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن الايداع هو إيقاف تحفظي بخصوص قضية في طور الابحاث وليست ادانة، وقد جاء على خلفية قضية تتعلق باسناد رخصة لمدرسة خاصة وعلى اساس الفصل 96 الذي يتعلق باستغلال موظف عمومي مدير وعضو بالجماعات المحلية بصفته لاستخلاص فائدة لا وجها لها لنفسه و لغيره والاضرار بالادارة.
وأشار إلى أنّه تم استنطاق المتهم في مناسبة سابقة وهو واحد من بين ثلاثة أطراف مشمولين بالابحاث التي فتحت منذ فيفري 2024 في قضية إسناد رخصة لمدرسة خاصة.


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