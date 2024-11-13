منوبة: اصابة شابين اثر سقوطهما من عربة المترو على مستوى محطة الدندان

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اصيب شخصان، صبيحة اليوم الاربعاء، بجروح ورضوض وكسور، جراء سقوطهما من عربة المترو (رقم 4)، على بعد امتار من محطة الدندان التابعة لولاية منوبة، وفق ما أكّده المدير الجهوي للحماية المدنية العميد سالم اليوسفي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وأضاف اليوسفي، أنّ أعوان النجدة والإنقاذ التابعين للإدارة الجهوية للحماية المدنية، تولوا التدخل إثر وقوع الحادثة، وتم اسعاف المصابين ونقلهما الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم.



وقد تسببت الحادثة، التى تمثلت في سقوط شابين اثر محاولتها الصعود الى عربة المترو، في اصابة احدهما (21 سنة) على مستوى الرأس وفي جانبه الايسر (جرح بليغ) وبساقه اليسرى (كسر)، واصابة الشاب الثاني (18 سنة) على مستوى الرأس مع رضوض بكامل جسمه، وفق ذات المصدر.



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وندّد عضو المجلس المحلي بمنوبة عن الدندان، عبد الحميد الخالدي في تصريح لصحفية "وات" بتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة الناتجة عن رغبة المواطنين في الوصول الى مؤسساتهم التربوية والجامعية ووظائفهم ومهنهم خارج الدندان في الوقت، وتحمّل الاكتظاظ داخل عربات المترو وخاصة في أوقات الذروة.

وطالب مصالح وزارة النقل وشركة النقل، بتدعيم سفرات المترو على هذ الخط، وتلبية حاجيات المواطنين في الغرض، واشار الى تردي الخدمات في السنوات الأخيرة مع تراجع عدد السفرات.