سفيان بالصادق يؤدي زيارة تفقدية الى الوحدات الأمنية بولاية قابس

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مثلت لاية قابس، آخر محطة في سلسلة الزيارات التفقدية التي أداها كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن سفيان بالصادق إلى الوحدات الأمنيّة بالجنوب التونسي، والتي شملت زيارة ولايتي تطاوين ومدنين يومي الخميس والجمعة الفارطين (7 و8 نوفمبر الجاري).



واستهل كاتب الدولة زيارته اليوم السبت الى ولاية قابس، بتدشين مقرّ المصلحة السّادسة للمرُور التابعة للحرس الوطني بالطريق السيّارة أ1، قبل أن يتفقد عددا من المقرّات الأمنيّة من أمن وحرس وطنيّين وحماية مدنيّة والإطارات والأعوان العاملة بها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.





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كما شملت الزيارة، كُلّا من فرقة حرس الحدُود بمارث وفوج التدخل ومصلحة التصدّي للحرس الوطني ومقرّ الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بقابس، ومركز شرطة الحدُود بغنوش بالميناء التجاري بقابس، وفوج حفظ النظام الجهوي بقابس، الى جانب العديد من النقاط الأمنيّة الهامّة على غرار نقطة حصن مُفترق عرّام ونقطة حصن مُفترق تبلبُو ونقطة حصن السّجن المدني بقابس.



وأشرف كاتب الدّولة أيضا، على جلسة عمل بمقرّ إقليم الأمن الوطني بقابس بحضُور والي الجهة وعدد من الإطارات الأمنيّة الجهويّة من أسلاك الأمن والحرس الوطنيّين والحماية المدنيّة، حيث ثمّن مجهُوداتهم في الحفاظ على سلامة التّراب الوطني من جميع التهديدات، على غرار اجتياز الحدُود البريّة وترويج وتهريب المُخدّرات بجميع أنواعها والجرائم الإرهابيّة.



وأسدى تعليماته ببذل مجهُودات إضافيّة في التصدّي لظاهرة السّرقات وظاهرة العُنف في الملاعب، وتكثيف الدّوريّات الأمنيّة للحفاظ على الأمن العام، مؤكدا كذلك على ضرورة مُقاومة ظاهرة الاحتكار والمُضاربة بناءً على توصيات رئيس الجمهوريّة خلال مجلس الأمن القومي المنعقد يوم 4 نوفمبر الجاري.



كما مثلت الزّيارة، فُرصة للإنصات الى مشاغل الأعوان بمختلف الوحدات الأمنية.

