جلستا عمل بهيئة الانتخابات حول إحداث مركز للتوثيق والبحوث وتركيز منظومة "عليسة" للتبادل الالكتروني تابعين للهيئة

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، لدى اشرافه اليوم الجمعة بمقر الهيئة، على جلسة عمل حول احداث مركز للتوثيق والدراسات والبحوث تابع للهيئة، أهمية انجاز هذا المشروع الذي سيشكل مركزا لتجميع كافة الوثائق والدراسات الخاصة بعمل الهيئة منذ احداثها، وتوثيق مختلف الانشطة التي قامت بها في المجال الانتخابي والسير العادي لعمل الادارات والمصالح المركزية والجهوية التابعة لها، اضافة الى علاقات التعاون الدولي للهيئة والتجارب الانتخابية الدولية المقارنة.



وأضاف بوعسكر، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، أن هذا المشروع سيمثل كذلك منبرا لتوفير المعلومات والمعطيات التفصيلية حول مهام وانشطة الهيئة منذ احداثها، لوضعها على ذمة الباحثين في المجال الانتخابي وعموم المهمتين بالشأن الانتخابي، وفرصة لمزيد التعريف بمجالات اختصاصات الهيئة، وبما راكمته من تجربة ثرية ومتنوعة في مجال تنظيم الانتخابات.





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وتم خلال جلسة العمل، التي حضرها بالخصوص نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة ، تبادل الرأي حول الاهداف الرئيسية المنشودة من انجاز هذا المشروع والتمشي الانسب لتحقيقه والانطلاق في انجازه في أسرع وقت ممكن، اعتمادا على ما يتوفر لدى الهيئة حاليا من وثائق وتقارير هامة حول مختلف المهام والانشطة التي قامت بها منذ احداثها.



وتم الاتفاق، عل تخصيص اجتماع اسبوعي لمتابعة مدى التقدم الحاصل في انجاز هذا المشروع، وتولى رئيس الهيئة تكليف المدير المركزي للاتصال والمدير المركزي للعمليات الانتخابية بإعداد تقرير حول الخطوط العريضة لإحداث هذا المركز لعرضه في الاجتماع الاسبوعي المقبل.



كما التأمت اليوم الجمعة ، جلسة عمل ثانية حول منظومة "عليسة" للتبادل الإلكتروني للمراسلات والتصرف في مكاتب الضبط، باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الذي أبرز أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار الحرص على تطوير أساليب العمل وتعصير وتعميم الرقمنة صلب إدارة الهيئـة، وإحكام التصرف والمراقبة في البريد والمراسلات بمختلف اصنافها.



وتم بالمناسبة، وفق بلاغ ثان لهيئة الانتخابات، تقديم عرض حول مدى التقدم الحاصل في مجال التحضيرات الأولية الخاصة بتركيز منظومة "عليسة"، ليتم على إثرها فسح المجال لتبادل الرأي والمقترحات حول السبل الكفيلة بالتركيز الجيد لهذه المنظومة على المستويين التنظيمي واللوجستي.



وتم الاتفاق في ختام الجلسة التي حضرها بالخصوص نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة، على جملة من التوصيات العملية سيتولى المكلف بالمشروع متابعتها وتقديم عرض حول مدى التقدم الحاصل في انجازها خلال الاجتماع الدوري المقبل.