مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين تضبط شاحنتين كبيرتين محملتين ب 8,6 طنا من مادة البطاطا

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ضبطت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مساء أمس الثلاثاء، شاحنتين كبيرتين محملتين بـ 8,6 طنا من مادة البطاطا، وذلك في إطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية.



وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ صادر عنها، الإربعاء، أن أصحاب الشاحنتين لم يستظهرا بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر فيهما شروط الإتجار بمسالك توزيع هذه المادة.





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وقد تم، وفق المصدر ذاته، حجز الكميات من مادة البطاطا وإعادة ضخها بإحدى المساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم الكغ في انتظار تأمين محصول البيع بالخزينة العامة للدولة، فضلا عن تحرير محاضر بحث ضد المخالفين.