Babnet

مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين تضبط شاحنتين كبيرتين محملتين ب 8,6 طنا من مادة البطاطا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672b8232c1b576.95720152_gfjelqnhipmok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 15:49 قراءة: 0 د, 31 ث
      
ضبطت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مساء أمس الثلاثاء، شاحنتين كبيرتين محملتين بـ 8,6 طنا من مادة البطاطا، وذلك في إطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية.

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ صادر عنها، الإربعاء، أن أصحاب الشاحنتين لم يستظهرا بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر فيهما شروط الإتجار بمسالك توزيع هذه المادة.

...

وقد تم، وفق المصدر ذاته، حجز الكميات من مادة البطاطا وإعادة ضخها بإحدى المساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم الكغ في انتظار تأمين محصول البيع بالخزينة العامة للدولة، فضلا عن تحرير محاضر بحث ضد المخالفين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297013


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 15:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*