باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بمدينة باجة ومنع انتشاره ووصوله لطابق علوي سكني وبناءات مجاورة

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تمكّنت فرق الحماية المدنية بباجة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والبنزين كائن بالطابق الارضي لبناية واقعة بحي قصر باردو بمدينة باجة، ومن منع انتشاره وتسرّبه الى الطابق العلوي السكني والى البناءات والمساكن المجاورة.



وأكّدت مصادر من الحماية المدنية بباجة، لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحريق أتى على كل محتويات المحل والتهم جدرانه، وقد تم التدخل بشاحنين للإطفاء لمنع انتشار النيران وتسربها خاصة أنّ الحريق نشب فى حي سكني.

وأشارت نفس المصادر إلى أنّه من المرجّح وجود كميات من البنزين المهرب بهذا المحل.



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