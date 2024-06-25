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حوار باسم بدري - اكد المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، "صوناد"، شوقي بن منصور، ان الشركة لم تبرمج بعد نظام التقسيط او الحصص، وان الانقطاعات المسجلة، حاليا، تعود الى مشكل تقنية.



وشدّد بن منصور في اجابته على سؤال يتعلق بخطط الصوناد المتعلقة بقطع المياه خلال صائفة 2024، ان الشركة ستعلن عن هذه الاجراء للمواطنين في صورة المرور الى هذه المرحلة.





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وأضح المسؤول، في سياق متصل، ان الانقطاعات التي يشتكي منها المواطن في الوقت الحالي، تعود إما الى اجراءات لتعديل الامدادات وخاصة على مستوى منظومة الساحل او بفعل انقطاعات تطال الشبكة والتي تقوم مصالح الشركة بمعالجتها في الإبّان وهي انقطاعات لن تكون متكررة.



وأضاف انه يوجد، كذلك، بعض الانقطاعات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض محطات الضّخ مما يؤدي الى اضطراب وانقطاع في امدادات مياه الشرب وهو يندرج ضمن ما يعرف بالاعطاب الطارئة.



ولاحظ بن منصور، في تعقبيه على سؤال يتعلق بسعي بعض المواطنين الى تخزين المياه تحسبا لانقطاعات ليلية، ان العملية غير مجدية طالما وان الشركة لم تذهب في اتجاه عملية التقسيط في الوقت الحالي .



وقال بن منصور:" نحن لن نمر الى عملية القطع او التقسيط الا عندما نصل الى الوضعية التي تدفعنا الى اتخاذ هذا القرار وهو مرتبط بالتساقطات المطرية وبسلوك المواطن والذي نتطلع الى مساعدته لنا في تبني سلوكيات اكثر اقتصادا لاستخدام المياه".



وأوضح المسؤول في سياق تطرقه الى صعوبات امداد منطقة الساحل بمياه الشرب بالقول: "نحن في منطقة الساحل لانقوم بعملية قطع الماء بل نقوم بعملية تعديل توزيع الكميات المتوفرة اذ انه" من غير المعقول ان يتم تزويد منطقة وتبقي الاخرى دون مياه".



واشار في سياق متصل بجهود الشركة لتوفير المياه خلال صائفة 2024، الى ان الشركة خصصت 50 مليون دينار لتنفيذ 75 تدخلا في مجال تطوير منظومة المياه وقد تم الانتهاء من 19 مشروعا في حين سيدخل قرابة 36 مشروعا اخر طور العمل خلال جويلية 2024.



واضاف ان ما تبقى من المشاريع والتي جابهت صعوبات، عقارية بالاساس، يجري حلها بالتنسيق مع الولاة، ستدخل طور الانتاج حالما تكون جاهزة.



