المهدية: أكثر من 48 ألف سائح زاروا الجهة بين 01 جانفي و10 جوان مع ارتفاع لكل المؤشرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662fc91db80459.80810985_gofkpmqjnheil.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت جهة المهدية، خلال الفترة من 01 جانفي إلى 10 جوان الجاري، ارتفاعا في مختلف المؤشرات السياحية خاصة مع تسجيل زيارة 48 ألفا و571 سائحا أي بزيادة 3ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي.



وقال المندوب الجهوي للسياحة محمد بوجدارية، في تصريح لـ"وات"، أن عدد الليالي المقضاة عرفت بدورها تطورا ايجابيا بنحو 8ر26 بالمائة إذ مرت من 190 ألفا و430 ليلة (نفس الفترة من 2023) إلى 243 ألفا و916 ليلة.





...



ويؤشر تطور الليالي المقضاة، وفق بوجدارية، إلى عودة الأسواق التقليدية إلى الوجهة التونسية، حيث توزع تطور الليالي المقضاة إلى 27 بالمائة للسوق الألمانية و15 بالمائة للسوق البريطانية و10 بالمائة للسوق الفرنسية، بالاضافة الى نسبة 12 بالمائة من التونسيين.

ولاحظ بوجدارية أن الجهة سجلت ارتفاعا في مدة الإقامة لتصل إلى 5 ايام أي بارتفاع عادل 8ر22 بالمائة، كما بلغت نسبة الإشغال في الفترة من 01 جانفي إلى 10 جوان، 25 بالمائة أي بزيادة قردت بنحو 7ر10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي.

وشدد على أنه يجري العمل على إرساء نمط سياحي جديد في الجهة يقضي بالقطع مع ظاهرة الموسمية، ويكرس أسلوبا يضمن ديمومة حركة القطاع عبر تنويع المنتوج وربطه بحيوية الحركة الثقافية والصناعات التقليدية والتظاهرات بمختلف أنواعها.

ويتوقع المهنيون بلوغ نسبة إشغال في حدود 90 بالمائة في الثلث الأخير من شهر جوان الجاري لتصل هذه النسبة 100 بالمائة خلال شهري جويلية وأوت، كما ينتظر ان تشهد الجهة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، ارتفاعا في إقبال السياح لعدد من الأسواق على غرار السوق التشيكية والبولونية بحوالي 20 بالمائة وهو ما يتزامن مع إعادة فتح احد النزل المنطقة يتوفر على 291 غرفة.