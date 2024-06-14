باجة: وفاة شاب دهسه القطار

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توفي شاب فى الثلاثين من عمره، بعد ان دهسه القطار على الخط الرابط بين تونس وغار الدماء على مستوى منطقة مستوتة من ولاية باجة مساء امس الخميس (في حدود الساعة التاسعة ليلا).

وذكر المدير الجهوى للحماية المدنية العميد معز بن خليفة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان البحث متواصل لتحديد ملابسات الحادث واسبابه.