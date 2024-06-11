المنستير: حملة نظافة في محيط وداخل معالم أثرية احتفالا باليوم الوطني للنظافة والبيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/monastir2019.jpg width=100 align=left border=0>

احتفالا باليوم الوطني للنظافة والبيئة، وفي إطار تظاهرة شهر البيئة، نظّمت جمعية نادي الأجيال بالمنستير، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة في محيط الرباط الأثري الكبير والجامع الكبير وداخل الموقع الأثري لقصر أو أم ملال، وذلك بالشراكة مع بلدية المنستير والإدارة الجهوية للبيئة للساحل والوسط بسوسة، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بسوسة، والمعهد الوطني للتراث، وفق رئيس جمعية نادي الأجيال فتحي بسباس.

وأوضح بسباس، في تصريح وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه تم الشروع في حملة لجمع البلاستيك، وقلع الأعشاب الطفيلية في المواقع الأثرية قبالة قصر الرباط الأثري، ورباط والكبير، والجامع الكبير، الذ يقع استغلال فسحته الخارجية خلال عيد الإضحى.

من جهته، بيّن كاهية مدير بالإدارة الجهوية للبيئة للساحل والوسط بسوسة، طارق ساسي، أنّ هذه الحملة تندرج ضمن برنامج وزارة البيئة "شهر البيئة"، الذي يتواصل من 25 ماي إلى 25 جوان الجاري، وهي بالأساس عملية تحسيسية تستهدف العناية بالمظهر العام للمدينة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أنه تم جمع قرابة 3 أطنان من القوارير الزجاجية والبلاستيكية المستعملة، منذ 25 ماي الماضي وإلى غاية الآن، ومازالت هناك كميات أخرى كبيرة في سقانص والفاليز والتي تتطلب مجهودا كبيرا لجمعها.



...



وأوضح أنّ تظاهرة "شهر البيئة" هي إمتداد لسنة النظافة 2023 و2024 التي تم خلالها تسجيل نجاح كبير ومشاركة فعالة للناشئة والمواطنين.