مسؤولون أمنيون سعوديون يستعرضون جهود بلادهم لتحقيق شعار "يسر وطمأنينة" لموسم الحج للعام الجاري

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وات - (مبعوث وات عبد العزيز قطاطة)- استعرض مسؤولون أمنيون سعوديون، أثناء مؤتمر لقيادات قوات أمن الحج لهذا العام عقدوه مساء يوم السبت بمقر العمليات الأمنية الموحدة بضاحية مكة المكرمة، جهود بلادهم والخطط الأمنية التي تم وضعها لتحقيق شعار "يسر وطمأنينة" لموسم الحج للعام الجاري 1445 هجري 2024 ميلادي.





وقال مدير عام الأمن العام بالمملكة محمد البسامي إن وزارة الداخلية السعودية "اعتمدت كافة الخطط الضرورية" وإن القوات الأمنية "جاهزة للتعامل مع أي إخلال أثناء موسم الحج وإن عقوبات ستسلط على كل فرد يتعمد الحج دون تصريح قانوني كما ستتم معاقبة كل من ينقل حجيجا غير نظاميين.



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وقدّم البسامي جملة من الإحصائيات بخصوص تلك الجهود وقال إنه تم منع أكثر من 97 ألف مركبة من دخول مكة لعدم حصولها على تصاريح ضرورية منذ أواخر شهر ذي القعدة كما تم منع أكثر من 171 ألف شخص من المقيمين بالمملكة السعودية من دخول مكة المكرمة لعدم "استظهارهم بالتصاريح اللازمة".



ويتوجب على المقيمين والسعوديين على حد السواء الحصول على تصريح لأداء مناسك الحج شأنهم شأن الحجيج القادمين من خارج البلاد عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية.



وتم ضبط المئات من الحاصلين على تأشيرات دخول للملكة ومنعهم من البقاء داخل المدينة المقدسة كما تم وفق محمد البسامي ضبط 140 حملة حج وهمية.



من جهة أخرى قال البسامي إن "أمن الحجيج خط أحمر وإن أمن المشاعر المقدسة خط أحمر أيضا وقوات الأمن مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات".



وأشار إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات أثناء موسم الحج الحالي بشكل كبير وقال إن "تطويع الذكاء الاصطناعي والخوارزميات ليس خيارا بل هو حتمية وقريبا سيكون الحج ذكيا في كافة مراحله"، مستعرضا في هذا الإطار جهازا لوحيا يمكن مستخدميه من الأمنيين ورجال الجمارك وغيرهم من الولوج إلى نظام الكتروني شامل وخاص بالتأشيرات وغيرها.



وفي تعليقه على سؤال بخصوص إمكانية رفع شعارات سياسية أثناء مناسك الحج دعا البسامي الحجيج إلى "التفرغ إلى أداء المناسك والمشاعر"، مضيفا أن الأمن "لن يسمح بأي تجاوز خارج مقاصد الحج".



من جهته دعا المسؤول عن قوات الطوارئ الخاصة السعودية محمد العمري الحجيج إلى "الالتزام بقواعد التفويج وبالأوقات والمسارات المخصصة لذلك".



أما المسؤول عن قوات الدفاع المدني حمود الفرج فقال في ذات اللقاء الإعلامي إن "قوات الدفاع المدني منتشرة في الحرمين لتنفيذ مهامها وإن مساكن الحجيج تتوفر بها كافة متطلبات الوقاية والسلامة من الحرائق.



وستقوم قوات طيران الأمن من جهتها بتكثيف الرحلات الاستطلاعية على المشاعر وأجواء مكة المكرمة وستساند قوات الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وفق ما ذكره المسِؤول عن تلك القوات عبد العزيز الدريجان.



وأضاف الدريجان أنه من المنتظر أن تقوم قوات الأمن تلك بـ 440 طلعة جوية خلال الفترة المقبلة بحساب 550 ساعة طيران.