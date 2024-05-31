سوسة: المتوفرات من الأضاحي بالجهة لهذه السنة أقل بكثير من المعتاد (المدير الجهوي للتجارة)

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كشف المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة، فوزي طالب، أن المتوفرات من الاضاحي بالجهة لهذه السنة أقل بكثير من المعتاد، حيث لا تتجاوز 32300 رأسا، مشيرا الى ولاية سوسة تبقى قبلة لأعداد كبيرة من الأضاحي الوافدة عليها من داخل جهات الجمهورية.



وأضاف فوزي طالب، خلال تدخله في أشغال جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، وخصصت لضبط استعدادات الجهة لعيد الأضحى، أن السعر المرجعي للأضاحي لسنة 2024 لم يتحدد بعد، علما أنّه كان في حدود 8ر17 دينار للكلغ في عيد أضحى 2023، لافتا الى أن الطلب على الاضاحي لهذه السنة شهد تراجعا ملحوظا من قبل المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار التي تتجاوز الألفي دينار لأضحية تزن أكثر من 40 كلغ.

ودعا والي سوسة، نبيل الفرجاني، خلال إشرافه على هذه الجلسة، كافة الهياكل المتدخلة إلى توفير فضاءات مهيأة لاستغلالها كنقاط بيع منظّمة للأضاحي والحدّ من الإنتصاب الفوضوي، وإلى التبليغ عن هذه التجاوزات مع تشديد الرقابة لمنع الانتصاب العشوائي لبيع الأضاحي والذي قد يتسبب في اختناق مروري، وتوجيه المنتصبين والتجّار للنقاط المحدثة.



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كما دعا الفرجاني الإدارات المعنية إلى تكثيف المراقبة الصحيّة، والبيطريّة، والاقتصادية، والأمنية على نقاط البيع، وتكوين فريق مشترك قصد مراقبة كافة الفضاءات المخصّصة لبيع الأضاحي، ومضاعفة عمل الفريق خلال الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى، وإلى مزيد اليقظة ومراقبة النقل المريب للماشية، والتصدي لجميع محاولات السرقة والتهريب خارج البلاد من خلال تكثيف عمليات المراقبة على مستوى الطرقات.

وشدّد والي سوسة على ضرورة التعهّد بالتنظيف الدوري لنقاط بيع الاضاحي، وتأمين حصص استمرار لرفع الفضلات، وعى همية المشاركة في منظومة تثمين الجلود من خلال تخصيص مواقع لتجميعهان وتركيز حاويات عملاقة وبرمجة دوريات خاصة للتجميع، مع التنسيق مع الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

من جهته، أكد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بسوسة، جمال الغابي، أن الإنتاج الجهوي من أضاحي العيد بلغ هذه السنة حوالي 32 ألف رأس من الأضاحي، مقابل حاجيات جهوية بأكثر من 90 ألف رأس.

ودعا الى ضرورة الحرص على منع البيع العشوائي خارج الأماكن المخصصة، مقترحا إحداث نقاط بدون مقابللبيع الأضاحي بالميزان في اسواق الدواب أو الاسواق الأسبوعية.