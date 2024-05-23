توزر: تكثيف مراقبة المنتجات الغذائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ورفع 86 مخالفة منذ مطلع الشهر الجاري

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كثّفت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، في شهر ماي الجاري، حملات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والديوانية، وخاصة بالتنسيق مع هيئة السلامة الغذائية من أجل مراقبة ظروف حفظ ونقل مختلف المواد الاستهلاكية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.

وأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبـاء، أنّ هذه الفرق أمّنت خلال شهر ماي أكثر من 825 عملية معاينة لمختلف مسالك التوزيع والمحلات والفضاءات التجارية، وحملات مراقبة على الطرقات تم خلالها رفع أكثر من 86 مخالفة اقتصادية تركزت بالخصوص في قطاعات الخضر والغلال بـ 28 مخالفة، والمواد الغذائية بـ 21 مخالفة، إلى جانب مراقبة منتجات الدواجن، والمواد العلفية، والمطاعم، ومحلات المواد الغذائية بالجملة والتفصيل.

ولفت المصدر ذاته الى أن الفترة الماضية تميّزت بنسق طيب في التزويد بمختلف المواد الأساسية وخاصة بالنسبة للحليب نصف الدسم، حيث تم تسجيل تزويد يومي بكميات كبيرة من هذه المادة، وكذلك في ما يتعلق بالسكر ودقيق السميد والعجين الغدائي، كما لم تسجل الجهة نقصا في دقيق الفارينة الموجهة إلى المخابز التي تم تزويدها الى غاية الآن بنحو 85 بالمائة من حصتها الخاصة بشهر ماي من هذه المادة.

وتتواصل حملات المراقبة القادمة بالتركيز على متابعة وضعية التزويد، والحرص على انتظام التزويد بمختلف المواد الضرورية، وفق المدير الجهوي للتجارة الذي أشار إلى أن الاستعدادات جارية لعيد الأضحى من خلال التنسيق مع المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وهيئة السلامة الغذائية والمصالح الأمنية لمراقبة سوق الدواب للوقوف على التجاوزات وخاصة المضاربة والترفيع في الاسعار.



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وحسب المعطيات الأولية تتوفر ولاية توزر على عدد جملي من الأضاحي يبلغ 12 ألف رأس موزّعة الى 5500 رأس من الخرفان أقل من 25 كلغ، و2700 رأس كبش (بركوس)، و3800 رأس جدي (برشني).