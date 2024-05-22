الشركة التونسية للملاحة تفتتح خطا بحريا جديدا باتجاه وجهتين ايطاليتين جديدتين انطلاقا من ميناء حلق الوادي.

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افتتحت الشركة التونسية للملاحة، الثلاثاء 21 ماي 2024,، الخط البحري الجديد الرابط بين موانئ حلق الوادي وليفورنو وساليرنو بإيطاليا لنقل المجرورات والحاويات والسيارات والبضائع المختلفة، بمعدل سفرة واحدة في الأسبوع حاليا



وقد تم وفق بلاغ صادر الاربعاء عن الشركة التونسية للملاحة، ضبط برنامج الرحلات على النحو التالي:





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الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم السبت على الساعة 6 مساء

الوصول إلى ميناء ليفورنو يوم الإثنين على الساعة 6 صباحا



الوصول إلى ميناء ساليرنو يوم الثلاثاء على الساعة 6 صباحا

الوصول إلى ميناء رادس يوم الخميس على الساعة 6 صباحا



ويأتي اطلاق هذا الخط في إطار تطوير الشركة التونسية للملاحة لدورها في مجال نقل البضائع وفتح آفاق خدماتية متنوعة إضافية لحرفائها لإيصال بضائعهم الى الموانئ الإيطالية عبر ميناء حلق الوادي وأيضا في إطار تعزيز تموقع الشركة في السوق.



كما سيفتح هذا الخط آفاقا جديدة للمصدرين والموردين التونسيين وغيرهم لتطوير أنشطتهم على السوق التونسية الإيطالية



وتعد هذه المبادرة صفحة جديدة تفتحها الشركة في إطار استراتيجيتها التجارية حتى تبقى رائدة في البحر الأبيض المتوسط خدمة للتجارة الخارجية وللاقتصاد الوطني

