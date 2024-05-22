صفاقس: تسجل نقص في أضاحي العيد مقارنة بمعدل حاجيات الولاية

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أفاد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد شلاقو، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إنتاج ولاية صفاقس من الأغنام يقدر بحوالي 66 ألف رأس منها 16 ألف راس "بركوس"، و 43 ألف "علوش" ، و4 آلاف "ماعز "، في حين أن معدل حاجيات ولاية صفاقس من إستهلاك الأغنام قدر بحوالي 800 ألف رأس.

وأضاف، شلاقو، أنه سيتم في ظل النقص الذي تسجله ولاية صفاقس في أضاحي العيد، اللجوء إلى جلب الأضاحي من ولايات مجاورة على غرار سيدي بوزيد، والكاف، وبيعها بأسوام تتراوح بين 800 و2000 دينار.