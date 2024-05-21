قبلي: رفع قرابة 100 مخالفة اقتصادية منذ مطلع شهر ماي وحجز كميات متفاوتة من المواد الاستهلاكية المدعمة

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تم منذ مطلع شهر ماي الجاري الى غاية يوم امس الاثنين، رفع قرابة 100 مخالفة اقتصادية، مع حجز 200 كلغ من مادة السكر السائب من اجل استعمالها في غير المجالات الموجهة لها، علاوة على حجز اكثر من 4 اطنان من مادة الفرينة المدعمة لدى احدى المخابز، فضلا عن حجز كميات من الاسمدة الكيماوية، وذلك في اطار عمل فرق المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع مصالح مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح الامنية والديوانية، وفق المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح



وبين صالح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، صباح اليوم الثلاثاء، ان العملية تمت بالتنسيق مع فرقتي الابحاث للحرس الوطني بقبلي ودوز، واشار الى انه تم خلال شهر افريل المنقضي رفع 160 مخالفة اقتصادية مع حجز حوالي 2 اطنان من مادة الفرينة المدعمة وكميات متفاوتة من الاسمدة الكيماوية.

واكد تواصل العمل الرقابي بصفة دورية طيلة ايام الاسبوع، لتغطية مختلف مناطق الولاية، وتشمل العملية بالاساس الاسواق الاسبوعية والفضاءات والمحلات التجارية مع التركيز على مسالك توزيع المواد المدعمة والفضاءات التي تبيع المواد الطازجة لحماية صحة المستهلك



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وقال عزوز ان العمل اليومي لمصالح الادارة الجهوية للتجارة، يشمل ايضا الاشراف على توزيع المواد الاساسية والموز المورد وزيت الزيتون المعلب، الذي يتم توفيره للمواطنين بسعر تفاضلي يقدر بـ 15 دينارا للتر الواحد