السفارة الأمريكية بتونس تعلن عن فتح باب الترشح لبرنامج "زمالة هيوبرت همفري" لسنة 2025 / 2026

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس عن فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تنمية قدرات المهنيين "زمالة هيوبرت همفري" لسنة 2025 / 2026، مؤكدة أن الموعد النهائي لتقديم المطالب يوم 15 جويلية 2024.



وأوضحت السفارة الأمريكية في بلاغ اعلامي، أن برنامج "زمالة همفري" يهدف الى استقدام مهنيين متميزين في مقتبل مساراتهم المهنية ومنتصفها من القطاعين العام والخاص،

إلى الولايات المتحدة لمزاولة دراسات عليا (دون درجات علمية) في احدى الجامعات الأمريكية لمدة سنة كاملة.



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ويوفر البرنامج الفرصة للمهنيين المشاركين لتنمية مهاراتهم القيادية وبناء علاقات مع نظرائهم الأمريكيين، كما يشمل تجربة مباشرة لاكتشاف بيئة العمل الأمريكية، من خلال برامج "زمالة" مع ثلة من المنظمات الأمريكية.



ويمكن للمترشحين المهتمين التقدم للمشاركة في برنامج "زمالة همفري" في عديد المجالات من بينها الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الاقتصادية، والمالية والموارد الطبيعية والسياسات البيئية وتغير المناخ والاتصال والصحافة والقانون وحقوق الإنسان وتحليل السياسات العمومية والإدارة العمومية وسياسات التكنولوجيا وإدارتها وإدارة الموارد البشرية والإدارة التربوية والتخطيط التربوي والسياسات وإدارة التعليم العالي وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وسياسات الصحة العمومية



وتم تحديد جملة من الشروط للمشاركة في هذا البرنامج من أبرزها أن يكون المترشح حامل شهادة جامعية (4 سنوات) وله خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون تونسي الجنسية ويقيم بتونس وله مستوى عال من الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة



ويمكن إرسال طلب الترشح عبر الإنترنت في أجل أقصاه الساعة 11:59 مساءً بتوقيت تونس من يوم 15 جويلية 2024 على الرابط التالي :



apply.iie.org/huberthhumphrey

ويوفر البرنامج الفرصة للمهنيين المشاركين لتنمية مهاراتهم القيادية وبناء علاقات مع نظرائهم الأمريكيين، كما يشمل تجربة مباشرة لاكتشاف بيئة العمل الأمريكية، من خلال برامج "زمالة" مع ثلة من المنظمات الأمريكية.ويمكن للمترشحين المهتمين التقدم للمشاركة في برنامج "زمالة همفري" في عديد المجالات من بينها الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الاقتصادية، والمالية والموارد الطبيعية والسياسات البيئية وتغير المناخ والاتصال والصحافة والقانون وحقوق الإنسان وتحليل السياسات العمومية والإدارة العمومية وسياسات التكنولوجيا وإدارتها وإدارة الموارد البشرية والإدارة التربوية والتخطيط التربوي والسياسات وإدارة التعليم العالي وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وسياسات الصحة العموميةوتم تحديد جملة من الشروط للمشاركة في هذا البرنامج من أبرزها أن يكون المترشح حامل شهادة جامعية (4 سنوات) وله خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون تونسي الجنسية ويقيم بتونس وله مستوى عال من الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابةويمكن إرسال طلب الترشح عبر الإنترنت في أجل أقصاه الساعة 11:59 مساءً بتوقيت تونس من يوم 15 جويلية 2024 على الرابط التالي :