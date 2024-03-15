مصدر طبي: حالة المصابين جراء حادثة تسرب وانفجار الغاز بشركة "عجيل" البترولية برادس مستقرة

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أكدت رئيسة قسم إنعاش مصابي الحروق بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس امال مكلين، اليوم الجمعة، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المصابين الأربعة المتواجدين بقسم الإنعاش بسبب حادثة تسرب وانفجار الغاز، الذي جد صباح امس الخميس، بمستودع الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" بالمنطقة البترولية برادس، "مستقرة".



وأوضحت مكلين ان الفريق الطبي العامل بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، متجند للقيام بدوره في انقاذ المصابين الذين وفدوا امس الخميس على المركز.

وكان الفريق الطبي قد قام بتشخيص الحالات حالة بحالة، وتم إيواء 8 مصابين بالأقسام المختصة بمركز الإصابات والحروق البليغة منهم 4 بقسم الإنعاش، وتحويل وإجلاء 6 مصابين الى أقسام مماثلة بمستشفيات تونس الكبرى، حيث استقبل كل من مستشفى الحبيب ثامر وشارل نيكول بالعاصمة مصابين اثنين، واستقبل مستشفى الرابطة مصابا واحدا، وتم تحويل حالة الى مستشفى القصاب بمنوبة.



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يذكر ان حريقا اندلع امس الخميس على الساعة السادسة و20 دقيقة بمستودع الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" بالمنطقة البترولية برادس، اسفر عن اصابة 38 شخصا بحروق متفاوتة الخطورة دون تسجيل خسائر بشرية، وفق مصادر رسمية بوزارتي الداخلية والصناعة.

وافادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها، ان من بين المصابين 25 مصابا من أعوان شركة "عجيل " الذين ساهموا في إخماد الحريق، من بينهم أربعة اعوان ادخلوا قسم العناية المركزة بمستشفى الحروق البليغة.

