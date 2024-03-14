سليانة: متابعة تقدم موسم الزراعات الكبرى والاستعداد لموسم تجميع الحبوب

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مثلت مسألة متابعة تقدم موسم الزراعات الكبرى والاستعداد لموسم تجميع الحبوب بولاية سليانة، محور جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الخميس بمقر الولاية



وشدد والي سليانة وليد العباسي بالمناسبة، على حسن الاستعداد لموسم تجميع الحبوب بكافة المراكز بالجهة، وحلحلة مختلف الإشكاليات قبل حلول الموسم، مع الاشارة الى ضرورة مسح المسالك المؤدية الى المراكز وتوفير كافة المستلزمات اللازمة

من جهته، بين رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الجلسة أن مصالح المندوبية تعمل على إنجاح موسم الزراعات الكبرى عبر القيام بمعاينات ميدانية يومية للحقول قصد متابعة الأمراض الفطرية و دعوة الفلاحين الى التدخل العاجل لحماية الصابة



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وأكد أن وضعية المزروعات بولاية سليانة تتوزع بين "حسنة" بنسبة 78 بالمائة، و"متوسطة" بنسبة 16 بالمائة منها و"سيئة" بنسبة 5 بالمائة جنوب الولاية.

واضاف بخصوص الاستعدادات لموسم التجميع، ان ولاية سليانة تضم 32 مركزا لتجميع الحبوب موزعة على كافة المعتمديات من بينها 28 مركز تجميع ناشط و 4 مراكز بصدد تقديم عروض للكراء حتى يقع استغلالها خلال الموسم الجاري

و أكد المسؤول أن اللجنة الجهوية ستقوم بزيارة مبكرة في أواخر شهر مارس الجاري الى هذه المراكز، لضبط الاستعدادات بما في ذلك توفير الأكياس والألواح وغيرها من المستلزمات لإنجاح الموسم