جندوبة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتعهد باستكمال مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي في موفى 2024

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تعهّدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يوم الأربعاء، باستكمال مشروع تزويد ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي، وذلك مع موفى السنة الجارية 2024 على ان تنطلق عملية ربط المنازل بالشبكة مع بداية السنة القادمة 2025.



وتدارس أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الجهوي اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية خصصت للنظر في الصعوبات التي حالت دون قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على استكمال المشروع في اجاله المحددة مع موفى السنة المنقضية جملة الصعوبات التي لازالت تمثل عائقا امام الاشغال التي انطلقت منذ سنوات، وتعهدت بالمقابل كافة الأطراف المعنية بالتحول ميدانيا الى النقاط التي لم يتسن للشركة تمرير شبكتها فيها والعمل على رفع الإشكالات ومواصلة الاشغال.





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وبيّن ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز ان التأخر في الإنجاز مردّه وجود اعتراضات من قبل بعض المواطنين على تركيز الشبكة في أراضيهم وكذلك الشأن بالنسبة لعدد من الهياكل العمومية مثل وزارة الفلاحة والديوان الوطني للتطهير وغيرهما وهو ما يستوجب في نظرهم اقناع المواطنين المعترضين او الجهات بضرورة التنسيق لحلحلة هذه الصعوبات.

واكد البعض أنّ مشروع الغاز الطبيعي، ومنذ ان تم الإعلان عنه في 2019، دفع بعدد من المستثمرين المحليين الى تعديل برنامجهم على هذا المحمل الذي وصف بالحيوي والاقل كلفة مقارنة باستعمال بقية مصادر الطاقة غير ان تعطل الاشغال باتت مصدر قلق لهم، وهو ما يستوجب في نظرهم استحثاث الاشغال.

ويشمل مشروع تزويد ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي في مرحلته الاولى تمديد أنبوب فرعي بطول 50 كلم من باجة مزود للمنطقة السياحية طبرقة ومدينتي طبرقة وعين دراهم وببوش وانبوب فرعي ثالث بطول 35 كلم خاص بمعتمديتي بوسالم وجندوبة المدينة وحي الطواهرية الى جانب مدن بولايات سليانة وباجة والكاف.