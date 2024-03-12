بنزرت: برمجة حوالي 3700 نشاط دينيّ وحملات تبرع بالدم ومسابقات بمناسبة شهر رمضان المعظم (المديرة الجهوية للشؤون الدينية)

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أفادت المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت، سنية القابسي، بأن ولاية بنزرت ستحتضن حوالي 3700 نشاطا دينيّا خلال شهر رمضان المعظم تتوزّع إلى 74 محاضرة دينية، و3041 درسا توعويا، و423 إملاء قرآنية، و66 ختما قرآنيّا، و73 ختما حديثيا، و31 مسامرة.

وأضافت القابسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن برنامج الاحتفالات يشمل أيضا احياء المناسبات الدينية ومنها ذكرى فتح مكة، وغزوة بدر، ونزول القرآن، وذلك بمختلف الجوامع المركزية بالمعتمديات الـ14 للجهة وبإشراف الإطارات الدينية، الى جانب الموكب الجهوي لاحياء ليلة القدر .

وأشارت إلى أنه في اطار تطوير الأنشطة الدينية الرمضانية، تمت برمجة تنظيم عدد هام من الأنشطة والبرامج الدينية في الفضاءات الشبابية المؤطرة، وذلك في اطار تعزيز التواصل مع هذه الفئة وبقية الفئات العمرية والاجتماعية من أطفال ومسنين وكهول ونساء.

كما تمت برمجة حملتي تبرع بالدم بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم بكل من جامع الاحسان ببنزرت الشمالية وجامع المختار بجرزونة، وتنظيم عدد من الزيارات لدار المسنين بمنزل بورقيبة، ودروس أسبوعية لجميع روادها، علاوة على حفل نسائي ديني، ومسابقة للأطفال في الرسم تحت شعار "رمضان في عيون الأطفال"، ومواصلة المساهمة في بقية المجهودات التضامنية المحلية والجهوية للدولة، وبقية النسيج المجتمعي المهيكل والمعتمد من قبل المصالح الرسمية، وفق نفس المصدر.