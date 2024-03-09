سوسة: إحداث 6 نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بمناسبة شهر رمضان المعظم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن والي سوسة نبيل الفرجاني أنه سيتم انطلاقا من اول يوم في شهر رمضان المعظم إحداث 6 فضاءات بيع من المنتج الى المستهلك وذلك بعدد من النقاط المحورية داخل مدن الولاية.

وأوضح الوالي، في بلاغ أصدره أمس الخميس، أنه ستتوفر بهذه الفضاءات أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية وخاصة منها الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

وسيتم تركيز هذه الفضاءات وفق بلاغ الولاية في سوسة الكبرى بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة والقلعة الصغرى بمدخل القلعة الصغرى قرب مفترق جامع الرحمة، والقلعة الكبرى بمقر روضة 20 مارس القديمة (وراء المعتمدية)، وسيدي بوعلي وسط مدينة سيدي بوعلي، والنفيضة بمقر ديوان الأراضي الدولية بالمركب الفلاحي بالنفيضة، وكندار بمقر السوق البلدي بكندار.

