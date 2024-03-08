كمال دقيش: " انجاز مشروع المدينة الرياضية بصفاقس بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص امكانية مطروحة "

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أكد وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش ان توسعة الملعب البلدي الطيب المهيري، ومشروع المدينة الرياضية بصفاقس، من أوكد أولويات لجنة التسريع بانجاز المشاريع العمومية المعطلة..



وأوضح في تصريح إعلامي، خلال زيارة عمل، أداها اليوم الجمعة، إلى ولاية صفاقس، أن "توسعة الملعب البلدي الطيب المهيري، التي إنطلقت الإجراءات بشأنه على مستوى الدراسات، حتى يكون لأهالي صفاقس والنوادي الناشطة بها وفي مقدمتها النادي الرياضي الصفاقسي، ملعبا يليق بهم، تتطلب عديد التحديات على المستوى التقني".

وأشار إلى أن "أشغال توسعة الملعب البلدي الطيب المهيري، سوف تتم عبر أجزاء على غرار أشغال التوسعة في كل الملاعب بمختلف ولايات الجمهورية وحتى في دول العالم، من أجل عدم تعطيل المباريات والأنشطة الرياضية ".



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وبخصوص مشروع المدينة الرياضية بصفاقس المبرمج إحداثه، بطريق السلطنية بصفاقس كلم 17، على مساحة تقدر ب 58 هكتارا، قال وزير الشباب والرياضة، أنه "حسب العرض الخاص بمشروع المدينة الرياضية الذي تم تقديمه خلال جلسة العمل التي إنعقدت بمقر الولاية، ونظرا للكلفة الضخمة المعدة للمشروع، فإن إمكانية إنجازه بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مسألة مهمة ومفروغ منها، وذلك بالنظر للوضع الإقتصادي الحالي الذي لا يسمح بتبني مشروع بمثل هذه الضخامة."

وأكد عدد من المتدخلين في جلسة العمل التي إنعقدت في مقر الولاية، من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب، ونواب المجالس المحلية، ومكونات مجتمع مدني، ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي، على أن أهالي صفاقس متفقون حول توسيع الملعب البلدي الطيب المهيري، والمدينة الرياضية، وإحداث مركز التكوين لصنع أبطال في تونس.

وفي رده على تساؤلات المتدخلين، أفاد وزير الشباب والرياضة، "أن الوضع الإقتصادي الحالي لا يسمح بالشروع في مشروع المدينة الرياضية بصفاقس، بهذه الكلفة الضخمة، وأن مسألة توسعة الملعب البلدي الطيب المهيري مسألة تقنية بحتة وليست هينة كما يعتقد البعض".

وقد أدى وزير الشباب والرياضة، زيارة إلى الملعب البلدي الطيب المهيري، والمركب الرياضي والشبابي طريق الميناء، والمركب الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي، والموقع المقترح لإنجاز المدينة الرياضية بصفاقس، ودار الشباب العامرة

يذكر أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس كان مبرمجا منذ 2008، إلا أنه شهد العديد من المعوقات والمشاكل التي ساهمت في تعطيله.