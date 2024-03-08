الإعلان خلال يوم إعلامي حول التمكين الاقتصادي للمرأة عن اتفاقية جديدة بين وزارة الأسرة والبنك الوطني الفلاحي

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يعمل البنك الوطني الفلاحي ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إعداد اتفاقية جديدة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ستشمل عديدة المجالات ومن بينها وبصفة خاصة المجال الفلاحي، وفق ما أعلنه الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي أحمد بن مولاهم.

وتندرج هذه الاتفاقية، حسب ما أفاد به بن مولاهم في كلمته في افتتاح أشغال اليوم الوطني الإعلامي المنتظم ببادرة من وزارة الأسرة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي، حول " برامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وقصص نجاح"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في إطار دعم مجهودات الوزارة في مجال تسهيل بعث مواطن رزق للنساء، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة.

وقد تم خلال هذا اليوم الإعلامي الذي حضره أيضا وزراء التشغيل والتكوين المهني والصناعة والمناجم والطاقة وممثلون عن البنك التونسي للتضامن، تكريم أفضل لجان القيادة الجهوية لبرنامج "رائدات" من حيث عدد المشاريع المنجزة ، وتحصلت اللجنة الجهوية بباجة على المرتبة الأولى ب354 مشروعا ثم بن عروس ب290 مشروعا تليهما ولاية تونس ب282 مشروعا.





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كما تم تكريم أفضل اللجان الجهوية من حيث نوعية المشاريع وكلفة الاستثمار في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة التي سجلت أعلى الأرقام.



وأتاح هذا اليوم الإعلامي تقديم برامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مجال التمكين الاقتصادي وأهمها البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية "رائدات" والذي استقبل إلى اليوم 15 ألف مطلب تمويل وساهم في تركيز 3679 مشروعا نسائيا وإحداث 5605 مواطن شغل مباشرة بقيمة جملية ناهزت 36 مليون دينار بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.

كما تم تقديم عرض حول برنامج التمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي والمجامع التنموية الفلاحية النسائية والبرنامج الموجه لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة بالإضافة إلى برنامج "صامدة" الموجه للنساء ضحايا العنف والمهددات به .