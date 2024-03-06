المنستير: "سمعك ووذنيك أمانة بين أيدينا وأيديك" شعار يوم تكويني لأطباء الخط الأوّل

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تحت شعار "سمعك ووذنيك أمانة بين أيدينا وأيديك" نظم مساء اليوم الأربعاء قسم الأذنين والأنف والحنجرة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بدعم من الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير يوما تكوينيا حول "فقدان السمع" بمركز التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسمع.



ويعدّ التشخيص المبكر لضعف السمع لدى الطفل قبل عامه الأول مهما لتكون عملية زرع القوقعة في سن العام أو العام ونصف ولتحقيق النتائج المأمولة وهي تمدرس الطفل بشكل عادي قدر الإمكان وفق ما أفاد

وكالة تونس أفريقيا للأنباء جمال قوبعة الأستاذ الاستشفائي الجامعي رئيس قسم الأذنين والأنف والحنجرة وبالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.



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وأكد قوبعة على ضرورة التشخيص المبكر لضعف السمع لدى كبار السن واستعمالهم للسماعات لوجود علاقة كبيرة بين ضعف السمع وأمراض الخرف والاكتئاب وحتى مرض الزهايمر لدى كبار السن.

وتطور عدد العيادات المتعلقة بقصور السمع بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إذ أنّ 50 في المائة من كبار السن الذي عمرهم 85 سنة لهم مشاكل في السمع. وتسجل سنويا في تونس تقريبا بين حالة و3 حالات على ألف ولادة يمكن أن تولد بقصور سمعي.

وتعود أسباب فقدان السمع إلى أسباب جينية أو أسباب فيروسية أو تشوهات خلقية وأحيانا يولد الطفل بسمع سليم ثم يفقده لأسباب غير معروفة حسب جمال قوبعة. وتطورت الأبحاث العلمية والعلاجات حيث أصبحت هناك إمكانية تعديل الجينات المسؤولة عن نقص السمع ليستعيد الشخص سمعه.

ويجري الأستاذ جمال قوبعة سنويا بين 50 و55 عملية زرع لقوقعات لدى الأطفال ويأمل أن تصبح هناك إمكانية زرعها لدى كبار السن.

وأكدت الدكتورة كوثر يونس الطبيبة المنسقة للوحدة الجهوية للتأهيل بالمنستير أنّ الإدماج المدرسي للأطفال الذين يعانون من قصور سمعي بدأ منذ نهاية التسعينات ويتم الاشتغال حاليا على تجويد دمج هذه الفئة.

وأفاد جوهر المكني المدير الجهوي للصحة بالمنستير أنّ أشغال انجاز وحدة التأهيل ما بعد زراعة القوقعة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير تقدمت بنسبة 60 في المائة وهي تعدّ مكسبا كبيرا لضمان نجاح عملية الزرع.

وفتحت وزارة الصحة باب الترشح لرئاسة قسم جراحة الأنف والحلق والحنجرة بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوّة بقصر هلال وهو المستشفى المرجعي له توجه جراحي في القطب الطبي الثاني بالجهة الصحية المنستير.

وينظم ذات القسم يوم 8 مارس الجاري يوما مفتوحا حول مشاكل السمع بالعيادات الخارجية لأمراض الأذنين والأنف والحنجرة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة.

