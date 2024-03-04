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المنستير: أربعة عروض متنوعة في الدورة 27 لأيام محمّد سلامة لمسرح الطفل بالمنستير

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 20:06 قراءة: 1 د, 2 ث
      
برمجت جمعية البعث المسرحي والمركب الثقافي بالمنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، أربعة عروض مسرحية وورشتين تكوينيتين خلال الدورة 27 لأيام محمّد سلامة لمسرح الطفل بالمنستير من 17 إلى 21 مارس الجاري بقاعة العروض بالمركب الثقافي بالمنستير، وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير.
ويفتتح عرض "باراد دي كلون" (عرض المهرجين) من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس هذه التظاهرة يوم الأحد 17 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا، على أن يواكب الأطفال على الساعة الحادية عشرة مسرحية "فيل بوك" (كتاب الفيل) للمخرج حافظ خيفة وتحريك العرائس لمحرز الغالي.
وتتواصل العروض المسرحية يوم الإثنين 18 مارس مع مسرحية "البطل الخارق" للمخرج المسرحي خالد شنان، ويوم الثلاثاء 20 مارس مع مسرحية "صانعي الدمى" للمخرج جلال حمودي، ويوم الأربعاء 20 مارس مع مسرحية "لحن تاتو" للمخرج محمّد صالح العوادي.
ويخصص اليوم الأخير من أيام محمّد سلامة لمسرح الطفل بالمنستير للتكوين حيث برمجت ورشة لصنع عروسة الماروت بإشراف الأستاذة رجاء عطية، وورشة حول مسرح الظل بإشراف الأستاذ محمّد الواد، إذ ركزت هيئة هذه الدورة في اختيار العروض المسرحية والورشات التكوينية على مسرح العرائس وبرمجة أحدث الإنتاجات في هذا المجال، ومنها آخر العروض التي قدمت في مدينة الثقافة قصد تقريبها من الأطفال في ولاية المنستير ولمزيد التعريف بمسرح العرائس في الجهة، حسب المصدر ذاته.
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