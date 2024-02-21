المنستير: 4259 نشاطا دينيا متنوعا خلال شهر رمضان المبارك

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برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير، بالتعاون مع الإدارات الجهوية المعنية والمجتمع المدني 4259 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان المعظم في مختلف معتمديات الجهة، وفق ما أفاد به (وات) محمّد عبيد المدير الجهوي للشؤون الدينية، خلال عرض قدمه اليوم الثلاثاء بمقر ولاية المنستير، حول الاستعدادات لشهر رمضان المعظم.



وتتوزع الأنشطة الدينية إلى 3038 درسا دينيا، 682 إملاء و169 محاضرة، و151 ختما قرآنيا و110 أختام حديثية و56 مسابقة، و5 مسامرات و48 أنشطة أخرى.





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ويشمل البرنامج، زيارة مركز جمعية الرحمة لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمكنين وتقديم هدايا، وتنظيم حملة تبرع بالدم وتقصي السكري وارتفاع ضغط الدم في نسختها الثانية ليلة 17 رمضان بجامعي بروقيبة بالمنستير والرحمة بالساحلين، وليلة 27 رمضان في الجامع العتيق بطبلبة وبجامع المكي بجمال. كما يحتضن جامع بورقيبة بالمنستير يوم 16 رمضان الاحتفال الجهوي بذكرى غزوة بدر ومعرض حول "المروث الديني المادي واللامادي" في الفترة 15-26 رمضان.



كما يتضمن الاحتفال الجهوي، ختم مجالس الحديث النبوي الشريف بالجامع الكبير بالمنستير يوم 24 رمضان ، والاحتفال الجهوي بليلة القدر يوم 26 رمضان بجامع بورقيبة، في حين تنظم لأوّل مرّة مسابقة في حفظ القران الكريم لكبار السن بدار القران بجمال، وأنشطة ثقافية وتوعوية في العشر الأواخر من رمضان للنزلاء بالسجن المدني بالمنستير.



وتنظم أول رمضان بكافة كتاتيب الولاية حصص تنشيطية (رسم وأناشيد وغيرها) حول فضائل شهر رمضان، ويوم 2 رمضان زيارة كتاتيب معتمدية قصر هلال لمركز الدفاع الاجتماعي بقصر هلال، أين تنظم حصة تنشيطية مع توزيع مساعدات.



ويستقبل المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير يوم 5 رمضان ثلة من أطفال كتاتيب معتمدية بنبلة، الذين سيقدمون هدايا لأطفال المركز إلى جانب أنشطة متنوعة. وتحتفل كافة الكتاتيب بالجهة يوم 6 رمضان باليوم الوطني للباس التقليدي ثم بيوم الأرض وبعيد الاستقلال. ويزور يوم 24 رمضان مجموعة من أطفال الكتاتيب بمعتمدية المنستير مركز النهوض بالقاصرين عن الحركة العضوية بالمنستير، ويوم 25 رمضان تنظم مسابقة محلية في حفظ القران لفائدة أطفال الكتاتيب.



أما يوم 26 رمضان فسيخصص لختان مجموعة من الأطفال من العائلات محدودة الدخل بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، على أن يزور أطفال كتاتيب معتمدية طبلبة يوم 27 رمضان مركز جمعية رحمة لرعاية الأيتام بطبلبة ويقدمون هدايا لأطفالها وأطفال كتاتيب معتمدية قصر هلال يوم 28 رمضان وأطفال مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقصر هلال ويوزعون هدايا العيد عليهم.



ويهدف هذا البرنامج الثري، الى ترسيخ المفاهيم الصحيحة حول حقيقة العقيدة والعبادات خاصة الصوم والاعتدال في النفقات، وإشاعة مبادئ التآخي والتضامن والتحذير من الغلو في الدين والتنبيه إلى مظاهر الغش والاحتكار، حسب المدير الجهوي للشؤون الدينية.