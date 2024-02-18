البطولة العربية للرقبي" 7" ( سيدات ) - التتويج الثالث على التوالي للمنتخب التونسي

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توج المنتخب الوطني للرقبي سباعي "سيدات " بالبطولة العربية التي اختتمت امس بمدينة الطائف (السعودية) بعد الفوز في الدور النهائي للبطولة على المنتخب الإماراتي بنتيجة 5/33 .

وهو التتويج الثالث على التوالي من نوعه لمنتخب السيدات .



وكان منتخب الرجال احرز برونزية البطولة في صنف الذكور بعد الفوز في المباراة الترتيبية على نظيره المصري بنتيجة 7/19 .



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ومن جهة اخرى تم اختيار الحكمة التونسية اريج بن عبد الواحد كأفضل حكمة شابة في البطولة.