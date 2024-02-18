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البطولة العربية للرقبي" 7" ( سيدات ) - التتويج الثالث على التوالي للمنتخب التونسي

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 15:40 قراءة: 0 د, 22 ث
      
توج المنتخب الوطني للرقبي سباعي "سيدات " بالبطولة العربية التي اختتمت امس بمدينة الطائف (السعودية) بعد الفوز في الدور النهائي للبطولة على المنتخب الإماراتي بنتيجة 5/33 .
وهو التتويج الثالث على التوالي من نوعه لمنتخب السيدات .

وكان منتخب الرجال احرز برونزية البطولة في صنف الذكور بعد الفوز في المباراة الترتيبية على نظيره المصري بنتيجة 7/19 .
...


ومن جهة اخرى تم اختيار الحكمة التونسية اريج بن عبد الواحد كأفضل حكمة شابة في البطولة.


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