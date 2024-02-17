جلسة عمل بين رئيس هيئة الانتخابات ووزير الشباب والرياضة

عقد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،يوم الجمعة، جلسة عمل مع كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة، في إطار دعم التنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، والاستعداد بشكل مبكر للمواعيـد الانتخابية القادمة.



وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عقد مذكرة تفاهم بين هيئة الانتخابات والوزارة، تشمل مجمل مجالات التعاون في المجالات التالية:





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- استغلال القاعات الرياضية خلال تنظيم الانتخابات بصفة عامة

- تهيئة قبة المنزه لاحتضان المركز الاعلامي خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية

- تفعيل دور اذاعات الواب بدور الشباب في حملات التثقيف في المجال الانتخابي

- ارساء تعاون مع المرصد الوطني للشباب، خاصة فيما يتعلق بالدراسات والاحصائيات التي يقوم بها المرصد، والاستفادة من تجربة نوادي المواطنة خلال الحملات التحسيسية في زمن الانتخابات.



وأشاد بوعسكر، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، بالدعم الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة للهيئة خلال تنظيم الانتخابات السابقة، مبرزا النجاح الذي حققه المركز الإعلامي الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية بقبـة المنزه، في تجربة هي الأولى من نوعها.



كما نوه بالدور الذي لعبته إذاعات الواب بدور الشباب، في مجال التعريف بالمترشحين وببرامجهم الانتخابية، مؤكدا حرص الهيئة على مواصلة دعم هذه التجربة الرائدة.



من جانبه، أبرز الوزير حرصه على مزيـد دعم علاقات التعاون والتنسيق مع هيئـة الانتخابات، واستعداد الوزارة لوضع كافة إمكانياتها مركزيا وجهويا على ذمـتها من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمـة.



وقد حضر جلسة العمل بالخصوص، محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة وطارق الفرجاوي المدير العام للحي الوطني الرياضي وأنور يحي المدير العام للشباب والمنصف الشريف المدير العام للرياضة.

