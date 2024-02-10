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وزارة الفلاحة توصي الفلاحين باخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لهبوب الرياح

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 11:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين الى أخذ الاحتياطات اللازمة والتثبت من متانة تركيز البيوت المكيفة تحسبا لهبوب الرياح.

كما اوصت الوزارة، في بلاغ لها السبت، البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخّي الحذر وعدم المجازفة والإبحار.

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وتاتي هذه التحذيرات تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرّصد الجوي، السبت، بهبوب رياح جنوبية غربية قويّة نسبيا إلى قويّة تصل مؤقّتا 90 كلم/س في شكل هبات خاصّة بالمناطق الشرقيّة للوسط وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقيّة محليا إلى ما دون 500 متر.

كما ينتظر نزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الغربي وتكون مؤقّتا رعديّة بأقصى الشمال مع انخفاض تدريجي في الحرارة بأغلب الجهات.


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