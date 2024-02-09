بن عروس: ربط 80 مؤسة تربوية في الجهة بالانترنات ضمن مشروع ربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنات عالية التدفق

تقدّم مشروع ربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنات عالية التدفق في ولاية بن عروس، حيث تم الانتهاء من ربط كل مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي المعنية بالجهة وعددها 69 مؤسسة، فضلا عن ربط 11 مدرسة ابتدائية بشبكة الانترنات عالية التدفق، وفق المديرة الجهوية للتربية حسناء المعافي.



وتوقّعت المسؤولة، في تصريح لوكالة تونس افريقا للأنباء، اليوم الجمعة، أن يتم استكمال ربط بقية المؤسسات التربوية بشبكة الانترنات عالية التدفق بواسطة الألياف البصرية في أقرب الآجال، علما أنّه يشمل 172 مؤسسة معنية.

وللإشارة فان مشروع ربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنات عالية التدفق يندرج ضمن شراكة بين وزارتي التربية وتكنولوجيا الاتصال بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التربوية، والحد من الفجوة الرقمية، وتكريس مبدأ تكافئ الفرص بين الجهات.

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