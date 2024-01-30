وزير التربية يشرف على تسليم المندوبية الجهوية للتربية بمدنين لحافلة ومعدات لتجهيز نوادي روبوتيك من المنظمة الدولية للهجرة

اختتم وزير التربية محمد علي بوغديري، اليوم الثلاثاء، زيارته الى ولاية مدنين باشرافه على تسلم المندوبية الجهوية للتربية بمدنين حافلة ومعدات لتجهيز 6 نوادي روبوتيك من المنظمة الدولية للهجرة وذلك في اطار برنامج "حلمة" قصد دعم مجهودات الحد من الانقطاع المدرسي وتسهيل عملية تنقل التلاميذ ومشاركتهم في الانشطة الثقافية.



وترمي هذه البادرة، التي تعكس متانة العلاقة التي تربط المنظمة بوزارة التربية، الى اتاحة الفرصة لابناء المهاجرين للولوج الى المدارس التونسية وفق رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز السامري.





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ويهدف برنامج حلمة الذي انطلق بولايتي مدنين وتطاوين سنة 2023 ليتواصل حتى سنة جانفي 2025 الى تكوين اطارات وزارتي الشباب والرياضة والتربية في مجالات مختلفة منها الروبوتيك والتصوير الفوتوغرافي وتقنيات البحث عن شغل بهدف تكوين مستشارين قادرين تاطير الشباب وتكوينهم داخل نوادي.



وثمن وزير التربية هذا التعاون القائم مع المنظمة الدولية مثنيا على دورها الى جانب بقية المنظمات الدولية ولا سيما منها التابعة لمنظمة الامم المتحدة، في وضع اطار للعيش المشترك بين مختلف انحاء العالم.



وتحول البوغديري، خلال زيارته الى ولاية مدنين التي تواصل منذ يوم امس الاثنين، الى العديد من المؤسسات التربوية، حيث تابع عمليات تدخل وصيانة في بعضها ووقف على حاجة مؤسسات اخرى الى اشغال صيانة وذلك في اطار العناية بالبنية التحتية وتوفير فضاءات مدرسية ملائمة.



كما عاين المخزون المتوفر من المواد الغذائية المعلبة بالبنك الجهوي للاغذية الذي يزود المؤسسات التربوية بوجبات غذاء للتلاميذ داعيا الى المراقبة المتواصلة لصلوحية الاطعمة واحترامها للمواصفات الصحية من اجل ضمان اكلة صحية وسليمة.