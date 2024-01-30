كأس إفريقيا للأمم 2023 - مالي تفوز على بوركينا فاسو 2-1 وتتأهل لربع النهائي

تمكن منتخب مالي من العبور إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار - 2023) بفوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب أمادو جون كوليبالي بكورهوغو، لحساب الدور ثمن النهائي.

وسجل هدفي النسور اللاعب البوركينابي إيدموند تابسوبا ضد مرماه (د 3) ولاسين سينايوكو (د 47)، في ما وقع هدف منتخب بوركينافاسو اللاعب برتراند تراوريه (د 57 ض.ج).



وسيواجه منتخب مالي في الدور ربع النهائي من المسابقة السبت المقبل، منتخب كوت ديفوار على أرضية ملعب السلام ببواكي.



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ويتواصل برنامج منافسات النسخة الـ 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، اليوم الثلاثاء أيضا بإجراء مباراة تجمع المنتخبين المغربي وجنوب الإفريقي.

