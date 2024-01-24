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الاتحاد الأوروبي بتونس: 14.500 تلميذا سينتفعون بالنفاذ إلى مؤسسات تربوية عصرية في اطار برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 14:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سينتفع 14.500 تلميذ بالنفاذ إلى مؤسسات تربوية ذات بنية تحتية عصرية في اطار تنفيذ برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2 الذي سينطلق تنفيذه من 2024 إلى 2029، بحسب ما أعلنته اليوم الأربعاء بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس على صفحتها فيس بوك.

وتقدر الكلفة الجملية لبرنامج تعصير المؤسسات التربوية 2 بنحو 80 مليون أورو (نحو 255 مليون دينار) تتوزع بين 40 مليون أورو كقرض من البنك الأوروبي للاستثمار، و25 مليون أورو هبة من الاتحاد الأوروبي، و15 مليون أورو مساهمة من ميزانية الدولة.

...

وصادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء، على عقد التمويل المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية 2، وهو امتداد لبرنامج برنامج تعصير المؤسسات التربوية 1 الذي انطلق في سنة 2014.


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