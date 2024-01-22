ميدفيديف يتغلب على بورجيس ليبلغ دور الثمانية في أستراليا المفتوحة

واجه دانييل ميدفيديف المصنف الثالث عالميا صعوبات في احتواء قوة البرتغالي نونو بورجيس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين لكن اللاعب الروسي فاز 6-3 و7-6 و5-7 و6-1 ليبلغ دور الثمانية(ربع النهائي).



وفرط ميدفيديف، الذي حصل على المركز الثاني في ملبورن بارك مرتين، في تقدم كبير بالمجموعة الثالثة لكنه عاد للطريق الصحيح في المجموعة الرابعة ليضرب موعدا في دور الثمانية مع البولوني هوبرت هوركاتش الذي تغلب على الفرنسي آرتور كازو المشارك ببطاقة دعوة.

وقال ميدفيديف "المجموعة الثالثة كانت صعبة من الناحية البدنية لأنه كان يلعب بقوة شديدة. على سبيل المثال، بمجرد أن أسدد ضربة واحدة في تبادل للضربات لم يكن قويا أو عميقا بما يكفي فإنه يبذل قصارى جهده ويضرب بقوة. لقد كان الأمر مثيرا للإعجاب للغاية.



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"لم ألعب لفترة طويلة أو بشكل جيد بما يكفي، أهدرت الكثير من النقاط فضلا عن أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال".

وكان اللاعب البالغ عمره 27 عاما، والذي وصل إلى النهائي في 2021 و2022، قويا في المجموعة الأولى التي لم يتعرض خلالها لأي نقطة لكسر إرساله وابتعد عن بورجيس بعد أن تقدم 4-2 ليحسم المجموعة في 35 دقيقة.

وخرج بورجيس المصنف 69 عالميا، والذي بلغ الدور الرابع على حساب جريجور ديميتروف المصنف 13، بقوة في المجموعة الثانية ومزج بين أدائه في اللعب والكرات القصيرة خلف الشبكة وتبادل كسر الإرسال مع منافسه قبل أن يتراجع في الشوط الفاصل.

وبدا اللاعب البرتغالي البالغ عمره 26 عاما في طريقه للهزيمة بمجموعات متتالية حيث تقدم ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة السابق في المجموعة الثالثة بعد تعافيه من كسر إرساله لكن الأمور بدأت في الانفلات من يد اللاعب الروسي.

وبعد أن أنقذ أربع نقاط لكسر الإرسال ليتقدم 5-2 أهدر نقطتين للفوز بالمباراة مع زيادة الأخطاء المزدوجة في ضربة الإرسال.

وواصل بورجيس إرساله وتسديد الضربات المباشرة القوية وفاز بخمسة أشواط متتالية ليقلص الفارق في المجموعات.

لكن المشجعين الذين كانوا يأملون في تحقيق مفاجأة أصيبوا بخيبة أمل بعد أن نجح ميدفيديف في استعادة زمام المباراة وحسم المجموعة الرابعة التي فاز بها عندما سدد بورجيس ضربة أمامية خارج الملعب.

وقال ميدفيديف الذي فاز بصعوبة على إميل روسوفوري في وقت سابق من البطولة "كنت أتمنى ألا تكون خمس مجموعات. أنا سعيد لأن ذلك لم يحدث. قبل هذه المباراة كنت أشعر أنني بحالة جيدة بنسبة 100 بالمئة لكنه جعلني أركض".