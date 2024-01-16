انعقاد أول جلسة عمل متعددة القطاعات حول مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أول جلسة عمل متعددة القطاعات حول مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن الصادر منذ 2001.



وترأست وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى هذا الاجتماع بمشاركة ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والسياحة، والتجارة، والتجهيز، والإسكان، والديوان الوطني للحماية المدنية، وتفقديّة الشغل، وفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.





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كما شارك في هذا اللقاء الاستشاري ممثلون عن الجمعية التونسية للنزل، والجامعة التونسية لوكلاء الأسفار، والمعهد التونسي للجودة، ومعهد الصحّة والسلامة المهنية، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، والجمعية التونسية للشيخوخة.



وأكدت الوزيرة أن صياغة النسخة النهائية من كراس الشروط الجديد لإحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن ستعتمد على "مقاربة تشاركية على ضوء ملاحظات الشركاء وإثر استكمال المسار التشاوري حول مضامين كراس الشروط".



ودعت آمال بلحاج موسى، بالمناسبة، إلى مزيد الاشتغال على تجويد مضامين مشروع كراس الشروط الجديد "حتى يكون محفزا للاستثمار وبعث المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية في مجال الخدمات الموجهة لكبار السن".



وأشارت إلى أن مشروع كراس الشروط الجديد يهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لكبار السن طبقا للمعايير الدولية إضافة إلى دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل في المجالات المتصلة بإحداث مؤسسات رعاية كبار السن.



وسيضبط كراس الشروط الجديد إجراءات إحداث مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة والشروط الواجب الالتزام بها في تسييرها الإداري والمالي ومراقبتها، حسب ذات البلاغ.



ويُعرّف كراس الشروط الجديد مؤسسات رعاية كبار السن بأنها مؤسسات خاصة بإيواء كبار السن بصفة دائمة أو ظرفية وتوفر خدمات الإعاشة والرعاية الاجتماعية والصحيّة والنفسية والأنشطة الثقافية والترفيهية لمقيميها.



ويأتي العمل على مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن في ظل تحولات ديمغرافية عميقة تعيشها تونس، حيث تبلغ نسبة كبار السن 14.2 بالمائة من مجموع السكان مقابل 13 بالمائة سنة 2018، فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 17 بالمائة سنة 2029، وفق وزارة الأسرة.



ويبلغ عدد المؤسسات العمومية لرعاية كبار السن 13 مؤسسة وهي تأوي 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، في حين تشهد 6 مؤسسات أخرى إعادة ترميم وتهيئة بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس وأريانة وسليانة.



أما في القطاع الخاص فتبلغ مؤسسات رعاية كبار السن 25 مؤسسة تأوي 313 مسنا ومسنّة (152 رجالا و161 نساء)، وفق وزارة الأسرة.