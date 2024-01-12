قابس : تخصيص 20 طنا من المواد الغذاية وأغطية صوفية وملابس وأحذية لمواجهة موجة البرد

انطلقت اليوم اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقابس في توزيع المساعدات التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية لضعاف الحال لمجابهة التقلبات المناخية وموجة البرد.



وأفاد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أحمد قريرة في تصريح لمكتب "وات" بقابس بان الوزارة خصصت 20 طنا من المواد الغذائية المختلفة ستنتفع بها 800 عائلة.





...



كما تم تمكين الجهة من 1600 غطاء صوفي و16 ألف قطعة ملابس وأحذية سيقع توزيعها على العائلات المنتفعة بالمساعدات الغذائية .

وقد أحكمت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقابس الاستعداد لتوزيع هذه المساعدات على مستحقيها ونسقت لانجاح هذه العملية مع السلط الجهوية والمحلية وهياكل الشؤون الاجتماعية المعنية وفق ما اكده المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي لمراسل "وات".